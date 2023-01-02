



Путин приказал расследовать массовую гибель военных в Макеевке

По сообщениям в социальных сетях президент Путин поручил министру обороны Шойгу и и.о. начальника Генерального штаба совместно с ДВКР и СКР провести расследование по горячим следам в Макеевке, после чего провести все виды экспертизы и доложить о результатах не позднее 12:00 6 января.



В Макеевку экстренно перебрасывают резервные ПВО и ПРО для защиты группы следователей и экспертов-криминалистов.



"Циничное убийство" десятков российских военных в новогоднюю ночь в Макеевке (ДНР) не должно быть забыто, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.



«Пора напрячься нашим структурам для пофамильного выяснения — кто в Киеве от командования до исполнителей ответит за это. Важно также знать, кто в НАТО планировал и согласовал этот чудовищный акт по убийству защитников нашей Родины», — отметил Карасин в телеграм-канале.



