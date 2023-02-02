



Путин приказал до марта захватить Луганскую и Донецкую области

Российский президент Владимир Путин отдал приказ войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.



По его словам, есть признаки того, что Россия готовится к новой попытке массированного наступления и захвату востока страны.



"Мы наблюдаем, что российско-оккупационные войска передислоцируют на восток дополнительные штурмовые группы, подразделения, вооружение и военную технику. По данным военной разведки Украины, Путин отдал приказ до марта захватить территории Донецкой и Луганской областей", - отметил разведчик.



Напомним, ранее Путин признавался, что Донбасс нужно было захватить еще в 2014 году. До этого Путин раскрыл свой план "спецоперации" в Украине. Планом российской войны в Украине, как оказалось, является помощь жителям Донбасса.