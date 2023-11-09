



Путин прибыл в Казахстан "сверить часы" по отношениям

В четверг, 9 ноября, президент РФ Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану, где планирует провести переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



Отмечается, что Путина пригласил лично Токаев. Он встретил его у самолета и планирует организовать официальный прием в честь прибытия Путина.



По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова стороны планируют "сверить часы" по отношениям между двумя странами, в частности обсудить взаимные инвестиции и сотрудничество в различных областях.



"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства", - написано на сайте президента Казахстана.



Также известно, что Россия готова построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Об этом диктатор заявил за день до визита в страну. Токаев подтвердил.



"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий. АЭС "придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны"", - заявил Токаев.



Отметим, несколько недель назад Астану посетили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. С последним Токаев договорился о снабжении ураном французских АЭС, а также пообещал увеличить нефтяной экспорт и развивать торговый коридор Китай - ЕС в обход России.



После начала войны в Украине президент Казахстана резко изменил свою позицию по отношению к России. Он отказался признать аннексию оккупированных РФ территорий, раскритиковал российских пропагандистов и начал сближаться с Западом. В частности, он договорился об обмене разведданными с Турцией и начал поставки нефти в Германию.