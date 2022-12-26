



Путин предъявляет новые претензии на иерусалимскую недвижимость

В воскресенье корреспондент Ynet Итамар Эйхнер сообщил израильской общественности, что президент РФ Путин требует от Израиля не только Александровское подворье, но вдобавок еще и три других объекта иерусалимской недвижимости – монастырь Марии Магдалины на Елеонской горе, Вознесенский храм на южной вершине Масличной горы и расположенную по соседству церковь Мужей Галилейских, где располагается частная резиденция патриарха Греческой православной церкви.



Журналист отметил, что на кладбище монастыря Марии Магдалины покоится бабушка британского короля Карла III, принцесса Алисса Баттенбергская, и это место “очень важно для Британии”, а на территории церкви Мужей Галилейских живет летом греческий патриарх.



Активист Алекс Тенцер сообщил, что новые притязания “связаны с внутренними нуждами российской пропаганды в связи с падением популярности Путина” и пояснил: “В России чувствуют, что Нетаниягу ослаблен, и самое время давить на него, требуя выполнения обещаний”. Тенцер считает, что Израиль должен “немедленно отвергнуть российские притязания, молчание нам навредит, в особенности на фоне войны в Украине”.



ТАСС впервые сообщил о новых притязаниях России на иерусалимскую недвижимость в июне этого года со слов Игоря Ашурбейли, председателя совета “Императорского православного палестинского общества” ИППО. Деятель объявил, что России пора прибрать к рукам объекты, находящиеся, по его словам, “в статусе неопределенной собственности”.



Три дня назад ТАСС передал со слов председателя ИППО Сергея Степашина, что вопрос о передаче собственности будет решаться в израильском суде. На вопрос о сроках передачи недвижимости России Степашин сказал, что “пока так вопрос не стоит, идет подготовка документов для передачи в суд».