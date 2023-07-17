



Путин предупредил, что у России “достаточный запас” кассетных бомб

Владимир Путин заявил в интервью, что Россия имеет “достаточный запас” кассетных боеприпасов, предупредив, что Россия “оставляет за собой право предпринять ответные действия”, если Украина применит спорное оружие, пишет Independent.



В своих первых комментариях о поставках кассетных боеприпасов в Украину из США Путин сказал, что Россия пока не применяла кассетные бомбы в войне в Украине.



“До сих пор мы этого не делали, мы это не применяли, и у нас не было такой необходимости”, — сказал он, хотя применение кассетных бомб как Россией, так и Украиной широко задокументировано, в том числе агентством Associated Press и международными гуманитарными организациями.



Боеприпасы, которые представляют собой бомбы, которые взрываются в воздухе и выпускают множество более мелких снарядов, рассматриваются США как способ получить критически необходимые Киеву боеприпасы, чтобы помочь поддержать его наступление и прорвать линию обороны России. Лидеры США обсуждали этот сложный вопрос в течение нескольких месяцев, прежде чем президент Джо Байден принял окончательное решение на прошлой неделе.



Сторонники утверждают, что Россия уже применила кассетные боеприпасы в Украине. В свою очередь Украина пообещала использовать их только вдали от густонаселенных районов.





