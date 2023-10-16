



Путин предложил помощь Нетаниягу

Президент России Владимир Путин предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу помощь в урегулировании военного конфликта с террористической организацией ХАМАС.



По данным пресс-службы Кремля, такое заявление он сделал во время первого их разговора с момента начала войны в Израиле.



"Путин проинформировал о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе", - сказано в сообщении.



Уточняется, что Путин озвучил Нетаниягу ключевые моменты телефонных разговоров с лидерами ПА, Египта, Ирана и Сирии, которые состоялись ранее, 16 октября.



"Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами", - резюмировали в Кремле.



Как сообщало ранее, также Путин выразил соболезнования в связи с гибелью граждан и осудил убийства мирных жителей.