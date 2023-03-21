



Путин предложил использовать "мирный план" Китая

Россия не против использовать пункты из так называемого "мирного плана" Китая для урегулирования войны с Украиной. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в ходе совместной пресс-конференции с главой КНР Си Цзиньпином в Москве во вторник, 21 марта.



"Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений предложенного Китаем "мирного плана" созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Но пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем", – заявил Путин.



Также он отреагировал на планы Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2.



"Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом", – сказал глава кремлевского режима.



Обедненный уран используется в боеприпасах еще со времен Второй мировой войны. Более того, его используют в броне танков и боевых машин, как промежуточный слой между бронеплитами и корпусом. Защита такого уровня, применяемая в том числе в броне некоторых модификаций американского основного танка M1 Abrams, считается практически непробиваемой для большей части номенклатуры противотанковых боеприпасов современности, в том числе – советских и российских ПТРК и снарядов.



Снаряды с обедненным ураном не имеют никакого отношения к ядерному оружию – вопреки заявлениям России.



24 февраля Китай представил "мирный план" из 10 пунктов по урегулированию войны на территории Украины. Документ предусматривает прекращение огня и мирные переговоры Украины и России.



В ответ на эту инициативу в США заявили, что Китай может остановиться на первом пункте плана – уважении суверенитета всех наций. А в Офисе президента Украины подчеркнули, что позиция Киева всем известна – вывод всех российских войск на границы 1991 года.