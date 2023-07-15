



Путин пожаловался президенту ЮАР на "зерновую сделку"

Президент России Владимир Путин сказал коллеге из ЮАР Сирилу Рамафозе, что условия РФ относительно "зерновой сделки" выполнены не были.



Подробности относительно их переговоров сообщает пресс-служба Кремля.



"Путин подчеркнул, что до сих пор остаются невыполненными зафиксированные в соответствующем меморандуме Россия-ООН обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений", - сказано в сообщении.



По данным Кремля, главной целью сделки является поставка зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, которая "так и не реализована".