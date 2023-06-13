



Путин пожаловался на "паркетных" генералов в ВС РФ

В ходе войны в Украине были выявлены в российской армии неэффективные "паркетные" генералы.



Об этом во время общения с "военкорами" сказал президент РФ Владимир Путин.



"Это очень важный вопрос. До проведения "СВО" в любой государственной структуре "паркетных" людей очень много. Очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы — таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде — они, мягко говоря, не эффективны", - отметил он.



По словам Путина, в то же время, начали проявлять себя люди, которые "сидели в тени", однако оказались очень полезными.



"К огромному сожалению, такие люди первыми уходят из жизни, потому что они себя не жалеют, вот беда в чем", — отметил он.



Путин подчеркнул, что таких людей нужно "тащить наверх", отправлять их на учебу, повышать в звании и так далее.



