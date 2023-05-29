



Путин поздравил “дорогого друга” Эрдогана с победой на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил своего “дорогого друга” Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на президентских выборах в Турции в воскресенье, заявив, что эта победа является “свидетельством того, что турецкий народ ценит независимую внешнюю политику Эрдогана”.



“Победа на выборах стала закономерным результатом вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом ваших усилий по укреплению государственного суверенитета и проведению независимой внешней политики”, – говорится в послании Путина Эрдогану.



“Мы высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных российско-турецких отношений и взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах”, – сказал Путин.



Путин заявил, что придает большое значение совместным проектам, таким как турецкая атомная электростанция “Аккую”, которую строит российская государственная энергетическая группа “Росатом”, и газовый узел, который Путин предложил в Турции.



Лидер турецкой оппозиционной националистической партии IYI Мерал Аксенер поздравила президента Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в воскресенье, заявив, что она продолжит свой путь в оппозиции. Выступая в Анкаре, Аксенер сказала, что результаты показали, что Эрдогану необходимо усвоить большой урок, выразив разочарование победной речью Эрдогана в Стамбуле, в которой он подверг резкой критике кандидата в президенты от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.



Президент США Джо Байден в воскресенье поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, одних из самых важных в современной истории страны.



“Я с нетерпением жду продолжения совместной работы в качестве союзников по НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным вызовам”, – написал Байден в Twitter.



Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах в воскресенье перед объявлением окончательных результатов выборов в Турции.



Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва в воскресенье поздравил своего турецкого коллегу Тайипа Эрдогана с переизбранием, пожелав ему “хорошего срока и успешной работы” для турецкого народа.



Лула написал в Twitter, что Эрдоган может “рассчитывать на партнерство Бразилии в глобальном сотрудничестве во имя мира, в борьбе с бедностью и во имя развития мира”.