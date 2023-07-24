



Путин повысил на пять лет возраст пребывания в запасе

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении возраста пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских, на пять лет.



Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, нововведение коснётся россиян в звании солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.



Возраст военнообязанных в запасе, которые относятся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола.



14 июля ГД одобрила повышение предельного возраста пребывания некоторых категорий граждан в запасе.