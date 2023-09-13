



Путин поводил Ким Чен Ына по космодрому "Восточный"

Президент России Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный".



Обменявшись рукопожатиями, они отправились на экскурсию. После этого они намерены провести переговоры, в ходе которых обсудят оборонное сотрудничество.



Путин сказал северокорейскому коллеге, что его страна будет помогать КНДР в космической сфере и строительстве спутников.



Ожидается, что стороны поговорят о поставках боеприпасов из Северной Кореи для использования их Россией против Украины. А в ответ КНДР может получить продовольственную помощь и некоторые военные технологии.

