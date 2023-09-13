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Путин поводил Ким Чен Ына по космодрому "Восточный"
13.09.2023 08:14 Алина Груднева

Путин поводил Ким Чен Ына по космодрому "Восточный"

Президент России Владимир Путин встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном на космодроме "Восточный".

Обменявшись рукопожатиями, они отправились на экскурсию. После этого они намерены провести переговоры, в ходе которых обсудят оборонное сотрудничество.

Путин сказал северокорейскому коллеге, что его страна будет помогать КНДР в космической сфере и строительстве спутников.

Ожидается, что стороны поговорят о поставках боеприпасов из Северной Кореи для использования их Россией против Украины. А в ответ КНДР может получить продовольственную помощь и некоторые военные технологии.
 

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