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Путин потребовал "оперативно выявлять предателей и шпионов"
20.12.2022 07:54 Ольга Белозерова

Путин потребовал "оперативно выявлять предателей и шпионов"

Президент РФ Владимир Путин обратился к сотрудникам органов безопасности по случаю их профессионального праздника и потребовал от органов контрразведки, в том числе военной, "максимальной собранности и концентрации сил".

Об этом сообщает РБК.

"Надо жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов", - заявил Путин.

Российский президент обратил внимание на "тяжелый труд" подразделений органов безопасности РФ на захваченных украинских территориях. Он отметил, что ситуация там "крайне сложная".

"Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг - сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод", - подчеркнул Путин. 

 

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