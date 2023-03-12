



Путин потерял контроль над инфополем РФ – ISW

В Институте изучения войны считают, что президент РФ Владимир Путин потерял контроль над информационным пространством России. Кроме того, сейчас между ключевыми членами ближайшего окружения российского диктатора Владимира Путина происходит внутреннее противостояние. Об этом говорится в субботней сводке ISW .



В Институте отметили, что Мария Захарова, спикер министерства иностранных дел РФ, подтвердила тот факт, что во внутреннем кругу Кремля идет борьба и что Кремль потерял и пока не контролирует централизованно информационное пространство РФ. А также то, что президент Путин, вероятно, не может повлиять на это.



В частности, Захарова заявила, что Кремль не может повторить сталинского подхода к созданию современного аналога советского Информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством России из-за борьбы между кремлевскими "элитами".



Эксперты считают, что заявление Захаровой подтверждает несколько оценок института. В частности о том, что в Кремле идет борьба между ключевыми членами ближайшего окружения Путина; а также что Путин в значительной степени уступил российское информационное пространство и не в состоянии принять решительные меры для восстановления контроля над ним.



Также сообщается о планах Пригожина после битвы за Бахмут превратить группу "Вагнера" в жесткую идеологическую элитную военную организацию и начать новую волну вербовки.



В ISW напоминают, что в последнее время "группа Вагнера" расширяет рекрутинговые центры по всей России, включая ориентированные на вербовку молодежи.



