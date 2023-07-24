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Путин храм
24.07.2023 03:30 Наталья Богинская

Путин поставил свечи в храме после авиаудара по Одессе, разбомбившего собор

В воскресенье, 23 июля, президент России Владимир Путин после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге посетил главный храм российского военно-морского флота. Об этом сообщает Sky News.

Встреча Путина и Лукашенко состоялась через несколько часов после того, как в результате ракетного удара по Одессе был разрушен кафедральный Спасо-Преображенский собор.

После переговоров оба политика посетили Морской собор святителя Николая Чудотворца в Кронштадте вблизи Санкт-Петербурга. С мая 2013 года он считается основным храмом военно-морского флота России. 

Сообщается, что зайдя в храм, Путин зажег и поставил свечу перед иконами.

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