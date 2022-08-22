



Путин посмертно наградил Дугину

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую в результате подрыва машины в Подмосковье Дарью Дугину.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В частности, Путин подписал Указ о награждении Дугиной орденом Мужества.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - сказано в указе.