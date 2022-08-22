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Путин посмертно наградил Дугину
22.08.2022 22:50 Алина Груднева

Путин посмертно наградил Дугину

Президент России Владимир Путин посмертно наградил погибшую в результате подрыва машины в Подмосковье Дарью Дугину.

 
Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
 
В частности, Путин подписал Указ о награждении Дугиной орденом Мужества.
 
"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну – корреспондента непубличного акционерного общества "Царьград Медиа", город Москва (посмертно)", - сказано в указе.

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