



Путин поручил демобилизовать студентов

Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, и организовать их возвращение к месту обучения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



До вступления ДНР и ЛНР в состав России студенты этих республик были мобилизованы.



"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов", - сказал Песков.



Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил он.