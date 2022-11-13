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Путин поручил демобилизовать студентов
13.11.2022 18:08 Аркадий Бочаровский

Путин поручил демобилизовать студентов

 Президент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов ДНР и ЛНР, которые были ранее призваны на военную службу, и организовать их возвращение к месту обучения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

До вступления ДНР и ЛНР в состав России студенты этих республик были мобилизованы.

"В настоящее время силы народной милиции интегрированы в Вооруженные силы РФ после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов", - сказал Песков.

Теперь демобилизованные студенты будут направлены домой и продолжат обучение, отметил он.

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