



Путин пообещал отомстить за Крымский мост

Российский президент Владимир Путин заявил, что его страна не использует Крымский мост для перевозки военных и их техники для войны в Украине.



"Случившееся - это очередной террористический акт киевского режима, это преступление бессмысленно, поскольку Крымский мост давно не используют для военных перевозок", - сказал Путин.



В то же время, диктатор заявил, что министерство обороны Россия уже готовит ответ. Также Путин подтвердил, что мост получил значительные повреждения, из-за этого было остановлено движение авто и поездов по мосту.



Также он еще раз поручил ФСБ принять меры по повышению безопасности моста, поскольку считает его стратегически важным.



Напомним, что в ночь на 17 юля ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Один пролет моста в сторону Тамани был разрушен, еще один в направлении Керчи – поврежден. Россияне перекрыли движение по мосту.



Предположительно мост атаковали надводными дронами, это была спецоперация СБУ и Военно-морских сил ВСУ. После этого в СБУ напомнили, что Крымский мост – это один из транспортных коридоров военных поставок для россиян, а традиции ведения войны позволяют перерезать логистические пути врага. При этом в России назвали инцидент терактом.