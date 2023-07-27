Новости » Политика
Путин пообещал "бесплатное зерно" странам Африки
27.07.2023 16:48 Ирина Демьянова

Путин пообещал "бесплатное зерно" странам Африки

Россия готова "бесплатно" предоставить зерно некоторым странам Африки. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на втором форуме Россия-Африка в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июля.
 
Он не стал скрывать планы и заявил, что Россия хочет "заменить украинское зерно как на безвозмездной, так и на коммерческой основе".
 
"Чтобы быть конкретным, добавлю, мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритреи по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю", - сказал Путин.
 
При этом он обвинил Запад в "создании препятствий для поставок зерна".
 
Также Путин посетовал, что ни одно из пожеланий России по продлению зернового соглашения так и не было выполнено.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы