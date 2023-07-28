



Путин пообещал бесплатно дать зерно африканским странам и открыть там ВУЗы

Президент России Владимир Путин пообещал в ближайшие три месяца безвозмездно предоставить по 25-50 тысяч тонн зерна Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии форума “Россия-Африка”.



“Мы будем готовы уже в ближайшие три месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна, обеспечим и бесплатную доставку этих грузов”, – сказал Путин.



По его словам, за почти год действия зерновой сделки из Украины было экспортировано 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% поступили в богатые страны, “прежде всего имея в виду Евросоюз”. На долю таких стран как Эфиопия, Судан и Сомали пришлось менее 3% от общего объема, утверждает российский президент. Путин уверил, что Россия в состоянии заместить украинское зерно “как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки”.



Также президент прокомментировал причины выхода России из зерновой сделки.



“Ни одно из условий сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки выполнено не было. Ну хорошо, кто-то не хочет, чтобы Россия, как некоторые говорят, обогащалась, направляла деньги на военные цели. Но это же безвозмездная передача удобрений. Нет, не выпускают, несмотря на все пустые разговоры о желании помочь беднейшим странам. С учетом упомянутых фактов мы отказались от дальнейшего продления этой сделки”, – сказал он.



Помимо этого, Путин заявил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских ВУЗов, а также рекомендовал изучить возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке. По словам российского президента, изучение русского языка и внедрение российских образовательных стандартов в Африке заложит основу для дальнейшего сотрудничества.