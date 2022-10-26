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Путин понаблюдал за учениями по ядерному удару
26.10.2022 20:26 Алина Груднева

Путин понаблюдал за учениями по ядерному удару

Президент России Владимир Путин понаблюдал за учениями по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами.

 
Об этом сообщили в Кремле.
 
"Под руководством Владимира Путина было проведено учение с наземными, морскими и воздушными силами стратегического сдерживания, в ходе которого состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", — сказано в сообщении.
 
Судя по видео, Путин наблюдал за процессом из диспетчерской.
 
Учения включали пуски испытательных ракет с Камчатки и из акватории Баренцева моря. В мероприятиях участвовали дальнемагистральные самолеты Ту-95.

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