Путин понаблюдал за учениями по ядерному удару

Президент России Владимир Путин понаблюдал за учениями по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами.

Об этом сообщили в Кремле.

"Под руководством Владимира Путина было проведено учение с наземными, морскими и воздушными силами стратегического сдерживания, в ходе которого состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", — сказано в сообщении.

Судя по видео, Путин наблюдал за процессом из диспетчерской.

Учения включали пуски испытательных ракет с Камчатки и из акватории Баренцева моря. В мероприятиях участвовали дальнемагистральные самолеты Ту-95.

More sabre rattling by Putin during "nuclear exercises" at the Kura site, #Kamchatka.#Russia launces air launched cruise missiles from long-range Tu-95MS aircraft and here a Sineva ballistic missile from a sub in the Barents Sea#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/hEYcbv2pWJ