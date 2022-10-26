Путин понаблюдал за учениями по ядерному удару
Президент России Владимир Путин понаблюдал за учениями по нанесению массированного ядерного удара стратегическими ядерными силами.
Об этом сообщили в Кремле.
"Под руководством Владимира Путина было проведено учение с наземными, морскими и воздушными силами стратегического сдерживания, в ходе которого состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет", — сказано в сообщении.
Судя по видео, Путин наблюдал за процессом из диспетчерской.
Учения включали пуски испытательных ракет с Камчатки и из акватории Баренцева моря. В мероприятиях участвовали дальнемагистральные самолеты Ту-95.
More sabre rattling by Putin during "nuclear exercises" at the Kura site, #Kamchatka.#Russia launces air launched cruise missiles from long-range Tu-95MS aircraft and here a Sineva ballistic missile from a sub in the Barents Sea#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/hEYcbv2pWJ— Tim White (@TWMCLtd) October 26, 2022