



Путин - политэмигрантам в Праге: пейте больше пива, нас это устраивает

Президент РФ Владимир Путин посоветовал российским политэмигрантам в Праге "побольше пить пива".



Соответствующее заявление он сделал 19 мая на Совете по межнациональным отношениям.



Таким образом, Путин решил "пошутить" по поводу "Форума свободных народов".



"Где собирались эти доброхоты? В Праге? Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками", - сказал он.



По словам Путина, пусть они "продолжают пить пиво, потому что там большой набор женских половых гормонов".



"Вот и пускай собирающиеся там мужчины злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает", - добавил он.

