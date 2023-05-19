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Путин - политэмигрантам в Праге: пейте больше пива, нас это устраивает
19.05.2023 21:04 Алина Груднева

Путин - политэмигрантам в Праге: пейте больше пива, нас это устраивает

Президент РФ Владимир Путин посоветовал российским политэмигрантам в Праге "побольше пить пива".

Соответствующее заявление он сделал 19 мая на Совете по межнациональным отношениям.

Таким образом, Путин решил "пошутить" по поводу "Форума свободных народов".

"Где собирались эти доброхоты? В Праге? Им денег платят достаточно, чтобы они могли пивом побаловаться, шпикачками", - сказал он.

По словам Путина, пусть они "продолжают пить пиво, потому что там большой набор женских половых гормонов".

"Вот и пускай собирающиеся там мужчины злоупотребляют этим легким алкогольным напитком. Нас это вполне устраивает", - добавил он.
 

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