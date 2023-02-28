



Путин пока не принял решения по выборам 2024 года

В настоящий момент еще рано говорить об участии президента России Владимира Путина в выборах 2024 года.



Российский лидер не делал официальных заявлений и пока занят другими делами. Об этом 28 февраля рассказал «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам Пескова, Россия начнет входить в новый электоральный сезон ближе к концу второй половины 2023 года.



«Пока предвыборных электоральных настроений нет, у [Владимира] Путина дел много, ему сейчас точно не до этого, мы не слышали от него пока никаких заявлений, где бы он говорил о выставлении своей кандидатуры или невыставлении своей кандидатуры, то есть пока еще чуть-чуть преждевременно», ― объяснил официальный представитель российского лидера. В связи с этим Песков добавил, что необходимо набраться терпения.

