



Путин похвалил РПЦ за поддержку войны в Украине

Президент России Владимир Путин похвалил РПЦ за поддержку российских военных, которые воюют в Украине.



Об этом он сказал во время рождественского поздравления.



"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот светлый, всеми любимый праздник вдохновляет людей на благие дела и устремления, служит утверждению в обществе таких непреходящих духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость", сказал он.



Путин ясно дал понять, что рассматривает Русскую православную церковь как важную "стабилизирующую силу" в период, который он назвал историческим столкновением между Россией и Западом.

