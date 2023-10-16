Новости » Политика
Путин поговорит с Нетаниягу впервые с момента начала войны
16.10.2023 15:19 Алина Груднева

Путин поговорит с Нетаниягу впервые с момента начала войны

Президент России Владимир Путин впервые с момента начала войны в Израиле созвонится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

По данным российских СМИ, об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.

По его словам, Путин 16 октября планировал пять международных телефонных разговоров, в том числе с премьером Израиля и председателем ПА Махмудом Аббасом.

По сообщениям, он обсудит с Нетаниягу текущую ситуацию в Израиле и гуманитарный кризис в Газе. В канцелярии главы правительства информацию пока что не подтвердили.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы