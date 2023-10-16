



Путин поговорит с Нетаниягу впервые с момента начала войны

Президент России Владимир Путин впервые с момента начала войны в Израиле созвонится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



По данным российских СМИ, об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков.



По его словам, Путин 16 октября планировал пять международных телефонных разговоров, в том числе с премьером Израиля и председателем ПА Махмудом Аббасом.



По сообщениям, он обсудит с Нетаниягу текущую ситуацию в Израиле и гуманитарный кризис в Газе. В канцелярии главы правительства информацию пока что не подтвердили.

