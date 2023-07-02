



Путин подтвердил Аббасу “непоколебимую поддержку палестинского народа”

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас и президент России Владимир Путин в субботу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние события и пути укрепления двусторонних отношений, сообщило информационное агентство Синьхуа.



В сообщении говорится, что во время телефонного разговора Путин поздравил Аббаса и палестинский народ с праздником Курбан-Байрам. Будучи проинформированным о последних событиях палестинского арабо-израильского конфликта, Путин подтвердил "неизменную поддержку Россией палестинского народа в реализации его стремления к свободе и независимости путем создания независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".



Аббас, со своей стороны, выразил стремление восстановить стабильность в России и пожелал стране дальнейшего прогресса и процветания.



В прошлом Путин выражал желание провести саммит израильско-палестинских арабов, чтобы оживить зашедшие в тупик мирные переговоры между сторонами, но в этом отношении пока ничего не материализовалось.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил в 2021 году , что Россия готова содействовать прямым контактам между Израилем и ПА.



В октябре 2022 года Аббас встретился с Путиным и подтвердил свое недоверие к Вашингтону в урегулировании конфликта с Израилем, выразив при этом признательность за роль России в этом процессе.



