



Путин подписал закон об ограничении суррогатного материнства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев, а также неженатых россиян. Новая норма была опубликована в понедельник, 19 декабря, на официальном портале правовой информации.



Тем самым услугами суррогатных матерей в России теперь могут пользоваться лишь женатые россияне, а также одинокие россиянки, которые по состоянию здоровья не могут выносить либо родить ребенка самостоятельно. Воспользоваться услугами суррогатных матерей смогут также супружеские пары, где один из супругов иностранец, а второй - гражданин РФ. Закон разрешает быть суррогатными матерями только гражданкам России.



Рожденные таким образом дети будут получать российское гражданство по рождению. По мнению авторов закона, он направлен на защиту прав детей. Обязательное получение гражданства РФ такими детьми позволит осуществлять необходимый контроль за их дальнейшей судьбой в случае их вывоза за границу.



Один из его соавторов, глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, заявил, что запрет суррогатного материнства для иностранцев является вынужденной мерой, поскольку без него российское государство не может защитить права ребенка, рожденного суррогатной матерью, после его вывоза за рубеж. В свою очередь спикер Думы Вячеслав Володин написал в Telegram-канале, что запрет суррогатного материнства для иностранцев "позволит предотвратить торговлю российскими детьми".