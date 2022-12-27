



Путин подписал указ о спецмерах

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



"Запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Установленный запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя", — говорится в указе.



Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года. Дату вступления в силу ограничений по продаже нефтепродуктов определит правительство. Общий срок действия указа ограничен 1 июля следующего года.