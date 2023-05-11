



Путин подписал указ о призыве российских резервистов на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. В публичной части указа не обозначены сроки этих сборов и количество людей, которых призовут. Об этом говорится в указе президента РФ, опубликованном на российском официальном портале правовой информации.



“Постановляю призвать в 2023 году находящихся в запасе граждан России для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности”, – отмечается в указе.



Согласно указу, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов. Две части этого российского документа имеют гриф “для служебного пользования”.



Российские СМИ пишут, что сборы россиян направлены “на совершенствование боевой выучки резервистов”. Они утверждают, что это плановое мероприятие, которое проводится ежегодно.



“Максимальная продолжительность сборов – два месяца, при этом резервист может провести на службе не более 12 месяцев”, – говорится в сообщении СМИ.