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путин
13.06.2023 14:48 Алина Груднева

Путин подписал указ о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю



Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Совфед РФ одобрил денонсацию договора с Украиной почти неделю назад.

В законе указывается, что с принятием захваченных украинских территорий в состав РФ берега Азовского моря и Керченского пролива якобы принадлежат России.

Договор между Украиной и РФ, о котором идет речь, был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ определял порядок совместной деятельности в сфере судоходства.
 

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