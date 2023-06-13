



Путин подписал указ о денонсации договора с Украиной по Азовскому морю





Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.



Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.



Совфед РФ одобрил денонсацию договора с Украиной почти неделю назад.



В законе указывается, что с принятием захваченных украинских территорий в состав РФ берега Азовского моря и Керченского пролива якобы принадлежат России.



Договор между Украиной и РФ, о котором идет речь, был подписан в Керчи 24 декабря 2003 года. Документ определял порядок совместной деятельности в сфере судоходства.

