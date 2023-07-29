



Путин подождал: Президент Египта опоздал на переговоры – видео

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вынудил российского лидера Владимира Путина коротать время в пустой комнате в ожидании двусторонней встречи в рамках российско-африканского саммита, который прошел 27 и 28 июля в Санкт-Петербурге.



Как свидетельствует опубликованное в сети видео, Путин ждал египетского президента в холле с двумя пустыми креслами, за которыми расположены флаги Египта и России.



Похоже, что лидер России скучал в ожидании встречи – он ходил по залу, заложив руки за спину, рассматривал предметы на столе и растирал пальцы.