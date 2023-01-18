



Путин: Победа России неизбежна

Сегодня президент РФ Владимир Путин посетил Обуховский завод и сделал еще несколько заявлений. В частности, он заявил о "неизбежности" победы России.



"Победа России неизбежна, ей способствуют единство и сплоченность народа, мужество и героизм бойцов, работа ОПК", - заявил Путин.



Также президент РФ считает, что у него есть "все основания называть киевский режим неонацистским".



"У нас есть все основания называть сегодняшний киевский режим неонацистским. Там продолжают практику заградотрядов, расстрелов мирных людей, а Бандеру, который сотрудничал с Гитлером, возвели в ранг национального героя", - сказал российский лидер.



Владимир Путин также подчеркнул, что Россия за год выпускает ракет ПВО в три раза больше, чем США.



Напомним, что ранее Путин заявил, что все, что делает Кремль, в том числе в рамках полномасштабного вторжения в Украину, является "попыткой прекратить эту войну".



