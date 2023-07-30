



Путин переименовал СВО в "вооруженный конфликт с соседом"

Российский президент Владимир Путин назвал войну в Украине "вооруженным конфликтом с соседом", в отличие от "специальной военной операции", как это было принято властями РФ ранее. Об этом Путин заявил на пресс-конференции о саммите "Россия-Африка".



Отвечая на слова журналиста о том, что "сейчас не 1937 год", Путин заявил, что сейчас "2023-й и РФ находится в состоянии вооруженного конфликта с соседом". Как известно, в 1937 году в СССР начался "большой террора", во время которого, по официальным данным, коммунисты арестовали, пытали и депортировали более 1,5 млн человек.



После саммита "Россия-Африка" Путин провел пресс-конференцию, на которой он заявил, что РФ не похищала украинских детей, а лишь "спасала их от обстрелов. По мнению российского лидера "вся эта история раздута".



"Вы знаете: никакого похищения не было, были действия, направленные на спасение детей из зоны боевых действий. Что же детские дома оставлять под ударами артиллерии?" – заявил он.



Также Путин говорил о “неонацизме в Украине”, и сетовал, что “РФ готова к переговорам, но Киев на них не идет”.