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Путин объявил призыв россиян на на военные сборы
10.05.2023 17:50 Ирина Демьянова

Путин объявил призыв россиян на на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин объявил призыв находящихся в запасе россиян на военные сборы, сообщает российское агентство "РИА "Новости".

"Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе, который подписал Путин.

Отмечается, что это якобы плановые мероприятия по совершенствованию боевой подготовки резервистов, которые проводятся ежегодно.

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