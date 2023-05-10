



Путин объявил призыв россиян на на военные сборы

Президент РФ Владимир Путин объявил призыв находящихся в запасе россиян на военные сборы, сообщает российское агентство "РИА "Новости".



"Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, находящихся в запасе, для прохождения военных сборов в вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в указе, который подписал Путин.



Отмечается, что это якобы плановые мероприятия по совершенствованию боевой подготовки резервистов, которые проводятся ежегодно.