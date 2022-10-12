



Путин обвинил Украину в "террористических методах и убийствах мирных"

Сегодня президент РФ Владимир Путин выступил на форуме "Российская энергетическая неделя" с зажигательной речью о "террористических киевских властях", о взрывах на Крымском мосту и на "Северных потоках", а также о том, что Европа сама виновата в своих энергетических проблемах.



Главное из речи Путина:



- Режим в Киеве давно использует террористические методы - потом сами в интернет выкладывают, осознают свою ошибку, тут же стирают.



- Теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммунальной инфраструктуры, независимо в какой части света он находится. Подтверждением тому стал теракт на Крымском мосту



- Нет сомнений, что ЧП на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам.



- Все факты диверсий на энергообъектах РФ доказаны, за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с РФ.



- США после повреждения «Северных потоков» могут поставлять ресурсы по высоким ценам — «хайли лайкли, все понятно»



- Отремонтировать нитки «Северного потока» возможно, но это будет иметь смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности



- Все факты диверсий на энергообъектах России доказаны, за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с Россией



- Россия готова к поставкам энергоресурсов в Европу, включая нынешние осень-зиму, «хотят — пусть просто откроют кран и все»



- Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые ограничат цены на нефть

