



Путин обвинил Пригожина в предательстве

Президент России Владимир Путин выступил с новым заявлением о ЧВК "Вагнер".



Путин заявил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. И обвинил Пригожина и прочих мятежников в предательстве.



"Организаторы мятежа предали свою страну и свой народ. Враги хотели, чтобы наше общество раскололось", - сказал глава РФ.



Также Владимир Путин поблагодарил всех, кто встал на пути мятежников, и выразил признательность президенту Беларуси Александру Лукашенко за вклад в разрешение ситуации с ЧВК "Вагнер".



Кроме того, президент России предложил бойцам ЧВК "Вагнер" подписать контракт с Минобороны РФ, вернуться домой или отправиться в Беларусь.



Путин отметил, что общество, исполнительная и законодательная власть на всех уровнях проявили высочайший уровень консолидации, а общественные организации, политические партии и религиозные конфессии заняли единую позицию. «Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества», – добавил он.



«Сегодня еще раз обращаюсь ко всем гражданам России. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытка устроить внутреннюю смуту обречены на провал», – сказал он.



Глава государства также отметил, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. «Организаторы мятежа, несмотря на утерю адекватности, не могли могли этого не понимать. Все они понимали, в том числе то, что они пошли на преступные действия, на раскол и ослабление страны, которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе», – подчеркнул Путин.



Российский лидер также выразил благодарность военнослужащим, которые «встали на пути у мятежников» и сохранили верность присяге и народу. «Мужество, самопожертвование павших героев-летчиков уберегли Россию от трагически разрушительных последствий», – подчеркнул Путин.