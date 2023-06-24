



Путин обвинил Пригожина в измене: это удар в спину нашей стране

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам на фоне напряженности между минобороны РФ и ЧВК "Вагнер".



Он сказал, что сегодня ночью говорил с командующими всех направлений.



"Это удар в спину нашей стране. Нас предали. Мы защитим наше государство от внутреннего предательства", - отметил он.



Путин также обвинил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в измене.



По словам Путина, все, кто встал на путь предательства, будут повержены. Вооруженные силы России получили соответствующий приказ.



Он добавил, что любая смута представляет собой смертельную угрозу для России. "Это приведет к нашей капитуляции".