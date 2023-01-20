Новости » Политика
Путин обсудил с членами Совбеза "ход спецоперации"
20.01.2023 13:31 Ольга Белозерова

Путин обсудил с членами Совбеза "ход спецоперации"

Президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости. По его словам, Путин в ходе совещания обсудил "ход спецоперации" в Украине.

"В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Министр обороны Шойгу информировал участников о посещении штаба операции в начале недели. Глава государства информировал о своих недавних телефонных международных контактах", - заявил Песков. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы