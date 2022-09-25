Новости » Политика
Путин обратился к евреям в России
25.09.2022 18:37 Ольга Белозерова

Путин обратился к евреям в России

Президент России Владимир Путин направил поздравление еврейской общине по случаю Рош ха-Шана.

В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что, "сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия" России.

Как сообщает Times of Israel, в России проживают около 200 000 евреев. Десятки тысяч из них покинули РФ, начиная с февраля, когда российские войска вторглись в Украину.

Как ожидается, еще тысячи человек уедут из России после объявления Путиным "частичной мобилизации". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы