



Путин обратился к евреям в России

Президент России Владимир Путин направил поздравление еврейской общине по случаю Рош ха-Шана.



В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, Путин отметил, что, "сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия" России.



Как сообщает Times of Israel, в России проживают около 200 000 евреев. Десятки тысяч из них покинули РФ, начиная с февраля, когда российские войска вторглись в Украину.



Как ожидается, еще тысячи человек уедут из России после объявления Путиным "частичной мобилизации".