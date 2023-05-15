



Путин облегчил наемникам выдачу гражданства за участие в войне с Украиной

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет иностранным гражданам, заключившим во время “СВО” контракты на прохождение военной службы в ВС РФ, получить гражданство России в упрощённом порядке. Мера распространяется и на семью иностранного гражданина – супругов и детей.



Документ вносит изменения в другой его указ от 30 сентября прошлого года “О приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке иностранных граждан и лиц без гражданства, заключивших контракты о прохождении военной службы”. Осенью он предусматривал, что выдавать российские паспорта в упрощенном порядке будут иностранцам, заключившим контракт на военную службу на срок не менее года, если они принимали участие в боевых действиях не менее шести месяцев.



В новой редакции указа о непосредственном участии в боевых действиях не говорится – осталось лишь упоминание о сроке, на который нужно заключить контракт: один год.