



Путин об угрозе ядерной войны: РФ будет защищаться всеми средствами

В мире нарастает угроза ядерной войны, при этом, Россия не намерена первой применять ядерное оружие.

Такое заявление на встрече с членами Совета по правам человека сделал президент РФ Владимир Путин.

"Угроза ядерной войны нарастает, чего греха таить. Россия свое ядерное оружие никому не передает, но своих союзников будем защищать всеми имеющимися средствами", - сказал он.

По словам Путина, РФ рассматривает оружие массового поражения как средство защиты.

"Мы не содержим свое ядерное оружие на территории других стран, а США - имеет. Мы не собираемся размахивать им, как бритвой по всему миру", - добавил он.