



Путин об ударе по больнице в Газе: это катастрофа

Президент России Владимир Путин после встречи с китайским коллегой прокомментировал удар по арабской больнице в городе Газа.



"Это - ужасное событие. Сотни убитых и сотни раненых - это, конечно, катастрофа. Я очень рассчитываю на то, что это послужит сигналом того, что нужно этот конфликт как можно быстрее заканчивать. Нужно сводить дело к возможности начала каких-то контактов и переговоров", - сказал Путин.



По его словам, позиция РФ относительно палестинцев является принципиальной и не относится к нынешней ситуации.



"Мы всегда выступали за создание палестинского государства, самостоятельного, суверенного со столицей в Восточном Иерусалиме, но об этом мы говорим давно. Не знаю, будет ли сегодняшний кризис способствовать этой задаче, но это было бы правильно, потому что это создало бы условия для возможного будущего и мира на длительную историческую перспективу", - считает он.