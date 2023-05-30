



Путин об атаке БПЛА на Москву: есть, над чем еще работать

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаку беспилотников на Москву и Подмосковье.



"ПВО сработала удовлетворительно, штатно. Есть, над чем работать. И мы знаем, как укрепить свою оборону", - сказал он.



По словам Путина, в ответ на атаку Россия примет "зеркальные меры". Говоря о ситуации в Украине, глава Кремля вновь заверил, будто не РФ развязала это войну.



"Территория, которая называется Украиной, управляется Западом. Цель Запада — не просто конфронтация с Россией, а создание на территории Украины "Анти-России".... Наши противники открыто говорят, что обманывали Россию Минскими соглашениями. Сейчас дошли до атак беспилотников. Мы знаем, что с этим делать", - добавил он.

