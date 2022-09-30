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Путин о взрыве на "Северных потоках": беспрецедентная диверсия
30.09.2022 04:23 Александр Юзовский

Путин о взрыве на "Северных потоках": беспрецедентная диверсия

Президент России Владимир Путин прокомментировал происшествия на газопроводах "Северный поток", назвав их "беспрецедентной диверсией".

Такую оценку он дал в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом,

"Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма по магистральным газовым трубопроводам "Северный поток-1" и "Северный поток-2"", — передают его слова росСМИ.

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