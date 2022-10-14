



Путин о возможном столкновении с войсками НАТО: это будет катастрофа

Российский президент Владимир Путин прокомментировал возможность прямого столкновения армии РФ с войсками НАТО. По его мнению, это будет катастрофа мирового масштаба.



Об этом он заявил на пресс-конференции 14 октября.



Он сказал это, отвечая на вопрос о возможности введения войск Альянса в Украину в случае "ухудшения положения Киева".



"В любом случае, введение каких-то войск в прямое столкновение с российской армией – это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе. Надеюсь, что ума-разума у тех, кто говорит об этом, хватит для того, чтобы подобных опасных шагов не делать", – заявил Путин.