



Путин о войне в Украине: Донбасс - наша историческая территория

Президент России Владимир Путин выступил 18 января с обращением к россиянам по поводу войны в Украине на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и блокадниками.



"Мы долго терпели, долго пытались договориться. Как сейчас выяснилось, нас просто водили за нос, обманывали. Мы сделали все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию мирными средствами", - сказал он.



По словам Путина, все, что делает Кремль, в том числе в рамках полномасштабного вторжения в Украину, является "попыткой прекратить эту войну и защищать своих людей, которые проживают на Донбассе".



"Это наши исторические территории", - добавил он.