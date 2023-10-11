



Путин о ситуации в Израиле и отправке авианосца США

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Израиле.



Глава Кремля обвинил "в провале" политику США в вопросе ближневосточного урегулирования.



"США практически отошли от прежних инструментов по урегулированию этой проблемы. В эти инструменты были вовлечены несколько стран, в том числе, Россия. Практически, они монополизировали процесс урегулирования", - сказал Путин.



Он также повторил позицию РФ о том, что необходимо "выполнять принятые ранее решения Совбеза ООН вплоть до создания независимого палестинского государства".



"Вопрос сложный и очень чувствительный. На данный момент, надо воздержаться от резких заявлений и не оскорблять чувства людей, вовлеченных в конфликт на Ближнем Востоке", - добавил он.



Также Путин призвал "избежать потерь среди мирного населения" и расширения конфликта, потому что это "повлияет на международную ситуацию в целом".



Относительно отправки американского авианосца к побережью Израиля, он считает это "неуместным". Путин не видит в этом никакой пользы с военной точки зрения. "Это, видимо, элемент военно-политической поддержки", - добавил он.

