



Путин о погромах в Дагестане: попытка посеять в России смуту извне

Президент России Владимир Путин созвал расширенное заедание относительно антисемитских погромов в Дагестане, в которых обвинил "влияние извне".



"На недавних встречах с лидерами религиозных объединений говорил о попытках использования драматической ситуации на Ближнем Востоке и других региональных конфликтов против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества, при помощи разных средств. Мы видим ложь, провокации, изощренные технологии психологической и информационной агрессии", - сказал Путин.



Он обвинил США и другие западные страны в "извлечении кровавой ренты" из войны в Израиле для "сеяния смуты" в России.



"Не добиваясь результатов на поле боя они хотят расколоть нас изнутри, ослабить и посеять смуту. Их не устраивает участие РФ в решении мировых и региональных проблем, в том числе, ближневосточного урегулирования. Их вообще не устраивает, когда кто-то действует или говорит не по их указке. Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос", - добавил он.



Нападкам Путина по вопросу беспорядков в Махачкале, как ни странно, подверглась и Украина. По его словам, погромы в РФ "инспирированы через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб".