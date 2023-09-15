



Путин о переговорах с Украиной: всем придется плясать "барыню"

Президент России Владимир Путин прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который сказал ранее относительно мирных переговоров с Украиной о том, что "для танго нужны двое".



По данным российских СМИ, соответствующее заявление глава Кремля сделал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



"Мы никогда не отказывались от переговоров, поэтому, если другая сторона хочет, то пусть скажет об этом. Вот я это говорю, а с той стороны ничего не слышно", — сказал Путин.



По словам президента РФ, танго это, конечно, "хорошо", но Киеву "важно гопак не забыть", а плясать, так или иначе, "придется барыню".



"Американцы не умеют танцевать этого танго. США пытаются все решать с позиции силы или с помощью экономических санкций, либо финансовых ограничений, угрозы применения военной силы. Они пытаются кого-то учить, а сами этого делать не умеют или не хотят", — добавил он.

