



Путин о мятеже Пригожина: выступили единым фронтом

Президент России Владимир Путин прокомментировал подавление "мятежа" основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



"Страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован – все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа", – похвастался он.



По словам Путина, на российско-украинской границы продолжительное время формировалась "Антироссия" для сдерживания "развития" страны, а РФ продолжает противостоять "нелегитимным санкциям".



